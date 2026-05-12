Listę kandydatów poparło 18 członków komisji, dwóch było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm ma głosować nad kandydaturami w piątek.

Posłowie PiS jeszcze przed głosowaniem zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w pracach komisji, powołując się właśnie na decyzję Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm wybrał kandydatów do KRS mimo decyzji TK

Kluby sejmowe zgłosiły łącznie 17 kandydatur spośród 60 sędziów zarejestrowanych w Sejmie. Na ostatecznej liście znalazło się 13 kandydatów wskazanych przez ugrupowania koalicji rządzącej oraz po jednym kandydacie PiS i Konfederacji.

Wśród kandydatów popieranych przez część środowisk sędziowskich znaleźli się m.in. Edyta Jefimko, Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska i Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Na liście ostatecznie nie znaleźli się Sławomir Cilulko oraz Beata Donhöffner-Grodzicka. Wynikało to z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi na liście musi znaleźć się co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub poselski.

TK wydał zabezpieczenie po wniosku PiS

Wcześniej we wtorek pojawiła się informacja, że Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie dotyczące wyboru członków nowej KRS. Na jego mocy Sejm miał wstrzymać procedurę wyłaniania kandydatów do czasu wydania ostatecznego orzeczenia.

Postanowienie zapadło po wniosku złożonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy on konstytucyjności przepisów regulujących sposób wyboru sędziowskiej części KRS. Do decyzji TK odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- To robienie sobie żartów z prawa - powiedział w rozmowie z Onetem. Żurek zakwestionował również skład, który wydał zabezpieczenie.

- Poza tym, w składzie, który wydał to zabezpieczenie, była osoba nazywana dublerem, więc ten skład w żadnym wypadku nie tworzył sądu - ocenił.

PiS i Konfederacja wskazały swoich kandydatów

Klub PiS zgłosił kandydaturę sędziego Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę.

Z kolei Konfederacja wskazała Łukasza Zawadzkiego, sędziego z Opola związanego ze stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Zgodnie z ustawą o KRS komisja sejmowa musi uwzględnić na liście co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski.

