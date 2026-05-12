Nawet milion złotych kary. Rząd ogłasza nowe przepisy

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z propozycją będzie on mógł szybciej reagować na praktyki, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów.

- Celem jest zwiększenie ochrony pacjentów przed działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych - powiedział Adam Szłapka.

Lex szarlatan. Rząd chce nowych narzędzi dla Rzecznika Praw Pacjenta

Nowelizacja zakłada m.in. przyznanie Rzecznikowi Praw Pacjenta możliwości wydawania tzw. ostrzeżeń publicznych. Kompetencja ma działać analogicznie do uprawnień, które posiada obecnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przekazał resort zdrowia, ostrzeżenia mogłyby być publikowane w sytuacji, gdy dana praktyka może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów.

Projekt przewiduje także możliwość wydawania przez RPP tzw. decyzji tymczasowych. Miałyby one zobowiązywać strony postępowania do zaprzestania określonych działań do czasu zakończenia sprawy.

Nawet milion złotych kary za naruszanie praw pacjentów

Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie sankcje finansowe. Maksymalna kara za naruszanie zbiorowych praw pacjentów miałaby wynosić 1 mln zł, natomiast za brak współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta - do 100 tys. zł.

Resort zdrowia zaznaczył, że kary mogłyby być nakładane również wtedy, gdy działalność zostałaby zakończona tuż przed wydaniem decyzji.

- Współczesna medycyna musi opierać się na faktach, aktualnej wiedzy naukowej i doświadczeniu specjalistów, a nie na manipulacji czy oszustwie. Przyjęte dziś przez rząd przepisy to potężne narzędzie do walki z pseudomedycyną i dezinformacją, które zagrażają życiu Polek i Polaków - podkreśliła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że nowelizacja nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż.

Jak podkreślono, tzw. lex szarlatan ma zapobiegać sytuacjom, w których niesprawdzonym metodom przypisywane jest działanie lecznicze lub gdy ich promowanie prowadzi do rezygnacji z diagnostyki i konwencjonalnego leczenia.

