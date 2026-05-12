Szef NATO o przyszłości Sojuszu. Wskazał na wydatki i USA

Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Czarnogórze zaznaczył, że trwają dyskusje dotyczące sytuacji wokół Iranu oraz bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormuz.

Rutte o przyszłości NATO. Wskazał na deklaracje sojuszników

- Jeśli spojrzeć na sytuację w krótkiej perspektywie, to oczywiście toczą się dyskusje na temat Iranu i tego, jak zapewnić sojusznikom w Europie pomoc w cieśninie Ormuz - stwierdził sekretarz generalny NATO.

- Jeśli chodzi o bardziej fundamentalne pytanie dotyczące przyszłości NATO, jestem skrajnie optymistyczny - dodał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, cytowany przez agencję Reutera.

Ocenił też, że deklaracje europejskich sojuszników i Kanady dotyczące znaczącego zwiększenia nakładów na obronność mają w tym kluczowe znaczenie.

- Ważne jest nie tylko zrównanie naszych wydatków na obronność z wydatkami USA, ale także dlatego, że musimy bronić się przed naszymi przeciwnikami, szczególnie przed Rosją - mówił Rutte.

Rozmowy o wydatkach państw NATO mają się odbyć w lipcu na szczycie Sojuszu w Ankarze.

"Stany Zjednoczone wycofują się". Były szef Sojuszu chce nowej grupy państw

Inną optykę na przyszłość NATO ma były sekretarz generalny Sojuszu i były premier Danii Anders Fogh Rasmussen, który zaproponował we wtorek utworzenie D7: grupy państw, które przejęłyby od USA wiodącą rolę w utrzymaniu demokracji na świecie. W skład D7 miałyby wejść: UE, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Korea Płd. i Japonia.

– Stany Zjednoczone wycofują się ze światowego porządku opartego na wartościach demokratycznych, który same zbudowały. Nie był on idealny, ale nas chronił – powiedział podczas zorganizowanego przez swoją fundację Szczytu Demokracji w Kopenhadze.

Według Rasmussena na kraje D7 przypada ok. 30 proc. globalnego PKB, co dałoby "wystarczającą równowagę, aby trzymać w ryzach USA, Chiny i Rosję". Grupa państw demokratycznych miałaby współpracować w promowaniu wolnego handlu, współpracując w obszarach takich jak walka z cłami, zaawansowane technologie, pozyskiwanie metali ziem rzadkich oraz obronność.

Rasmussen podkreślił, że "jeśli Amerykanie w przyszłości wybiorą władze, które będą bardziej zaangażowane w globalne przywództwo, wówczas USA będą mile widziane w sojuszu D7, a wtedy grupa zmieni nazwę na D8".

- Nie chciałbym, aby był to klub zamknięty, z satysfakcją powitałbym współpracę z Indiami, RPA, Brazylią, Norwegią i innymi krajami – powiedział Rasmussen.

