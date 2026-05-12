Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek, a Rosjanie rozpoczęli zmasowane naloty na największe ukraińskie miasta.

Ukraina - Rosja. Ostrzał obwodu kijowskiego

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.

"Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu" - napisał Tkaczenko.

"Ukraińska Prawda" donosi, że w obwodzie kijowskim pod ostrzałem znalazły się budynki mieszkalne i placówki edukacyjne.

Zmasowane ataki na Ukrainę. Drony nad największymi miastami na wschodzie

Drony pojawiły się też nad kilkoma innymi regionami Ukrainy. Alarmy uruchamiano w większości miejscowości na wschodzie kraju. Rosjanie zaatakowali m.in. Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.

W Dnieprze doszło do "uszkodzeń w infrastrukturze cywilnej".

Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu.

To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.

