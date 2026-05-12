Rozejm zakończony. Rosja rozpoczęła zmasowane ataki na Ukrainę

Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem wielu dronów na stolicę kraju, Kijów, oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.

Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek, a Rosjanie rozpoczęli zmasowane naloty na największe ukraińskie miasta.

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.

 

"Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu" - napisał Tkaczenko.

 

"Ukraińska Prawda" donosi, że w obwodzie kijowskim pod ostrzałem znalazły się budynki mieszkalne i placówki edukacyjne.

Drony pojawiły się też nad kilkoma innymi regionami Ukrainy. Alarmy uruchamiano w większości miejscowości na wschodzie kraju. Rosjanie zaatakowali m.in. Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.

 

W Dnieprze doszło do "uszkodzeń w infrastrukturze cywilnej". 

 

Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu. 

 

To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
