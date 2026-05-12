Zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił amerykański prezydent Donald Trump, który podkreślił, że do zawieszenia broni doszło na jego prośbę i "bardzo docenia zgodę prezydenta Władimira Putina oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego".

Działania Rosji podczas rozejmu. Wykorzystano drony

Raport przygotowany przez Instytut Studiów nad Wojną wskazuje, że strona rosyjska wykorzystała trzydniowe zawieszenie broni do lepszego przygotowania się na wznowienie działań wojennych. Według informacji uzyskanych przez ISW od ukraińskiej brygady operującej w Łymaniu w obwodzie donieckim, siły rosyjskie wykorzystały zawieszenie broni do przesunięcia rezerw, zgromadzenia personelu i kontynuowania ataków za pomocą dronów.

Zdaniem Ukraińców, podczas trzydniowego rozejmu zwiększyła się też liczba rosyjskich ataków z wykorzystaniem dronów Mołnia. Strona ukraińska utrzymuje, że siły rosyjskie mogły wcześniej zgromadzić bezzałogowce w celu wykorzystania ich podczas zawieszenia broni oraz przygotowania się na kolejne tygodnie walk, podczas gdy Ukraina faktycznie ograniczyła swoją aktywność.

"Zawieszenie broni bez mechanizmów egzekwowania, wiarygodnego monitorowania i zdefiniowanych procesów rozwiązywania sporów nie utrzyma się" - wskazał ISW.

Koniec zawieszenia broni. Zmasowane ataki Rosji

Obie strony konfliktu zarzucały sobie łamanie zasad rozejmu. Lokalne władze obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego informowały w sobotę, że w atakach rosyjskich dronów zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało ze swej strony, nie podając konkretów, że strona ukraińska "przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów" wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego poinformował, że trzy osoby zostały ranne na skutek ataku ukraińskich dronów.

Po zakończeniu tymczasowego zawieszenia broni, Rosja we wtorek wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem wielu dronów na stolicę kraju, Kijów, oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Alarmy zostały uruchomione w większości miejscowości na wschodzie kraju.

