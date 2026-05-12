Prezydent Karol Nawrocki zaproponował w zeszłym tygodniu przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

"Jako obywatelski kandydat na prezydenta podpisałem porozumienie z niezależnym samorządnym związkiem zawodowym 'Solidarność'. Zadeklarowałem w nim miedzy innymi, że podejmę działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złożę do Senatu Rzeczypospolitej wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej" - mówił prezydent w wystąpieniu opublikowanym przez jego kancelarię.

Polityka klimatyczna. Prezydent chce referendum. Polacy ocenili pytanie

W sondażu IBRIS którego wyniki publikuje wtorkowa "Rzeczpospolita", zadano jego uczestnikom pytanie: "Jak ocenia pan(i) pytanie referendalne proponowane przez prezydenta - Czy jest pan(i) za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Dla 57,9 proc. respondentów tak zadane pytanie jest tendencyjne, natomiast dla 37,4 badanych - neutralne. 4,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.

"Rzeczpospolita" przypomina, że decyzja o tym, czy Senat zgodzi się na przeprowadzenie referendum zapadnie na najbliższym posiedzeniu, czyli w dniach 20-21 maja.

Badanie IBRIS dla "Rz" zostało przeprowadzone metoda CATI w dniach 8-9.05.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

Polacy podzieleni w sprawie udziału. Niezdecydowani mogliby zaważyć o ważności

W poniedziałek opublikowane zostały wyniki innego sondażu w sprawie proponowanego referendum. United Surveys by IBRIS na zlecenie WP zapytał Polaków, czy wzięliby udział w takim referendum.

Jak wynika z badania, udział zadeklarowało 47 proc. ankietowanych, z których 37,7 proc., stwierdziło, że "zdecydowanie" wzięłoby w nim udział, a 9,3 proc. - "raczej tak".

W referendum nie wzięłoby zaś udziału 49,1 proc. badanych - przy czym 30,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że "zdecydowanie nie" poszłoby do urn, a 18,6 proc. - "raczej nie".

Redakcja zauważa, że odsetek niezdecydowanych - choć wyjątkowo niski (3,9 proc.) - mógłby zaważyć o ważności całego referendum.

W sondażu poproszono też osoby, które zadeklarowały chęć pójścia na referendum, o odpowiedź na pytanie proponowane przez prezydenta. 74,1 proc. wybrało odpowiedź "nie", a 22,2 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak". 3,7 proc. wybrało wariant "nie wiem".

Respondentów zapytano także, czy ich zdaniem referendum ws. polityki klimatycznej jest potrzebne. 52,7 proc. badanych oceniło, że jest niepotrzebne, a 40,8 proc., że potrzebne. 6,5 proc. nie miało na ten temat zdania.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono od 8 do 10 maja br. metodą CATI & CAWI na grupie badawczej 1000 dorosłych osób.

