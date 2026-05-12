W sprawie zabezpieczonych zostały 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów danych z serwerów ZondaCrypto. Śledczy zwrócili się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut, żeby zabezpieczyć środki oraz istotne dane.

Czynności były wykonywane na terytorium całej Polski. Przesłuchani świadkowie to osoby dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.

Śledztwo ws. ZondaCrypto. Najnowszy komunikat prokuratury

W komunikacie Prokuratury Regionalnej w Katowicach przekazano, że wystosowany został Europejski Nakaz Dochodzeniowy do Czech. "Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii" - czytamy.

Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain, żeby zabezpieczać środki finansowe i obserwować katalogowania transferów pomiędzy ZondaCrypto, a innymi giełdami. Analizowane są też portfele założone przez ZondaCrypto.

Prokuratura zapowiedziała, że w kolejnych dniach poda zbiorczą informację o zabezpieczonych środkach finansowych.

Afera wokół giełdy ZondaCrypto

Sprawa giełdy kryptowalut ZondaCrypto została nagłośniona na początku kwietnia. Wówczas premier Donald Tusk ogłosił, że otrzymał od służb informację, iż prezes zarządu ZondaCrypto dokonał wpłat na konta dwóch fundacji powiązanych ze środowiskiem polskiej prawicy.

Użytkownicy Zondacrypto zaczęli natomiast zgłaszać trudności z wypłatą środków. Rezerwy bitcoinów giełdy miały spaść o 99 proc. W połowie kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd wielu osób, co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania kryptowalut i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Klucze do portfela giełdy, w którym znajduje się 4,5 tys. bitcoinów, miał posiadać Sylwester Suszek, założyciel BitBay. W 2021 roku sprzedał on tę giełdę, jednak nadal prowadził rozległe interesy na całym świecie.

W marcu 2022 roku biznesmen zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. W sprawie jego zaginięcia zarzuty usłyszał Marian W., który jest także oskarżony o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT.

