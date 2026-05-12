"Kuba prosi o pomoc". Trump o zamiarach wobec wyspy

"Żaden Republikanin nigdy nie rozmawiał ze mną na temat Kuby, która jest państwem upadłym i zmierzającym tylko w jednym kierunku - w dół!" - napisał Donald Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Kuba prosi o pomoc i będziemy rozmawiać!!!" - dodał.

Prezydent USA wcześniej wielokrotnie mówił o prowadzonych rozmowach z kubańskim reżimem, choć z reguły na temat zmiany komunistycznych władz na wyspie. W marcu przewidywał, że "będzie miał zaszczyt wziąć Kubę", nie wykluczając użycia do tego siły.

Kuba odcięta od surowców. Kryzys na wyspie

Po tym jak USA obaliły Nicolasa Maduro w Wenezueli, kraju będącym głównym dostawcą ropy naftowej dla Kuby, administracja Trumpa odcięła wyspę od dostaw surowców energetycznych, co przyczyniło się do pogłębiającego się kryzysu i częstych blackoutów.

W kwietniu Trump, mimo trwającej blokady, pozwolił na dostarczenie ropy naftowej przez rosyjskie tankowce, powołując się na względy humanitarne.

Według doniesień m.in. "Wall Street Journal", rozmowy z przedstawicielami reżimu pod kątem zmiany władz na wyspie prowadził, mający kubańskie korzenie, sekretarz stanu Marco Rubio. Jego głównym rozmówcą miał być Raul Guillermo Rodríguez Castro, wnuk byłego przywódcy Kuby.

