Mateusz Morawiecki zapytany o wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że sam nie planuje opuszczać kraju, ale ocenił, że w obecnej sytuacji politycznej zachodzi "ryzyko przeprowadzenia nieuczciwych procesów sądowych" w Polsce.

- Jest rzeczą jasną, że w obliczu takiej a nie innej polityki obecnego premiera i ministra sprawiedliwości trudno oczekiwać uczciwego procesu - powiedział były premier.

"PiS w trudnym położeniu". Morawiecki o Ziobrze w USA

Morawiecki stwierdził też, że wypowiedzi członków rządu dotyczące sprowadzania polityków opozycji do kraju w "bagażniku" są językiem knajackim. Dodał, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek sugerował możliwość wyboru zaufanych sędziów, i sprawia to, że wielu obywateli nie wierzy w sprawiedliwe postępowania.

Odnosząc się do wpływu wyjazdu Ziobry na sytuację Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki przyznał, że partia znajduje się w trudnym położeniu.

- Na pewno nam to nie ułatwia działań, na pewno jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, ponieważ widzę nastrój w internecie, widzę, jak to jest skomentowane. No ale to są indywidualne decyzje pana ministra (Ziobry) - powiedział b. premier.

Ziobro w USA. Ma być komentatorem politycznym

Ziobro - b. minister sprawiedliwości w rządzie Morawieckiego, poseł PiS - jest, podobnie jak b. wiceszef MS, inny poseł PiS Marcin Romanowski, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orban otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który w już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

W niedzielę Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z ochroną międzynarodową, która otrzymał na Węgrzech. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji.

