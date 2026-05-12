Do zdarzenia doszło w weekend podczas przyjęcia weselnego w mieście Campinas w południowo-wschodniej Brazylii.

Panna młoda zastrzelona podczas wesela

Panna młoda, 34-letnia Najylla Duenas Nascimento została postrzelona przez swojego 55-letniego męża. Mężczyzna uciekł, jednak chwilę później wrócił na salę i oddał kolejne strzały w kierunku swojej świeżo poślubionej żony.

ZOBACZ: Awantura podczas wesela na Podlasiu. Panna młoda zatrzymana przez policję

Na miejsce wezwano ratowników medycznych, jednak mimo ich wysiłków, życia kobiety nie udało się uratować.

Wkrótce na miejscu pojawiła się również policja, która zatrzymała pana młodego. Mężczyzna został aresztowany po zarzutem zabójstwa.

Kłótnia, a później strzały. Tragiczny finał wesela

Brazylijskie media informują, że 55-latek jest lokalnym funkcjonariuszem organów ścigania - od 1998 roku pracował w lokalnej Straży Miejskiej. Broń, z której strzelał była jego służbową.

Chociaż dokładne motywy sprawcy są nieznane, lokalne media informują, że podczas uroczystości między małżonkami miało dojść do gwałtownej kłótni, która przerodziła się w rękoczyny. "Przerażeni krewni zdołali wyprowadzić dzieci z miejsca zdarzenia, zanim doszło do eskalacji przemocy" - czytamy.

ZOBACZ: Wesele zakończyło się tragedią. Nie żyje co najmniej 14 osób

Zmarła kobieta osierociła troje dzieci z poprzedniego związku.

Formacja, w której służył mężczyzna opublikowała świadczenie, sprzeciwiając się w nim wszelkim formom przemocy. "Straż Miejska głęboko ubolewa nad tym zdarzeniem i potwierdza swoje zaangażowanie w walkę ze wszystkimi formami przemocy" - czytamy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni