Na północnym wybrzeżu Alaski, w mieście Barrow (dawniej znanym jako Utqiagvik), leżącym nad Morzem Beringa rozpoczął się dzień polarny. Ostatni raz słońce zaszło tam 10 maja o godzinie 1:48 czasu lokalnego, a ledwie po ponad godzinie - o 2:57 - wzeszło - przekazała Krajowa Służba Meteorologiczna USA.

Od tamtego momentu słońce pozostanie na nieboskłonie przez najbliższe dwa i pół miesiąca - do 2 sierpnia. W tym regionie Alaski dzień polarny potrwa roku 84 dni.

Alaska. Dzień polarny w Barrow. Kolejny zachód słońca zobaczą w sierpniu

Zjawisko dnia polarnego jest możliwe, ponieważ Barrow leżu na północ od północnego koła podbiegunowego, gdzie latem słońce przez wiele dni w ogóle nie znika za linią horyzontu.

Film poklatkowy przygotowany przez Krajową Służbę Meteorologiczną przedstawia ostatni zachód i wschód słońca w Barrow.

Dzień polarny to zjawisko naturalne występujące w miesiącach letnich w kręgach polarnych Arktyki i Antarktyki. Ponieważ nachylenie osi Ziemi kieruje półkulę północną w stronę Słońca, liczba godzin dziennych wzrasta, co ostatecznie prowadzi do całodobowego światła dziennego.

Serwis pogodowy AccuWeather zaznacza, że mieszkańcy Barrow doświadczają zarówno długich dni polarnych, jak i nocy polarnych. Zimą słońce przez dłuższy czas w ogóle nie wychyla się zza horyzontu. Dni i noce polarne to charakterystyczny element dla północnych rejonów Alaski.

