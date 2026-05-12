Występując przed komisją budżetową Izby Reprezentantów, dyrektor finansowy (CFO) Pentagonu powiedział, że wydatki związane z wojną to obecnie 29 mld dolarów. Dwa tygodnie wcześniej w Senacie podawał liczbę 25 mld.

ZOBACZ: Trump ostrzega Iran. Zawieszenie broni "niesamowicie słabe"

- To z powodu uaktualnionych kosztów napraw i uzupełnienia sprzętu oraz po prostu ogólnych kosztów operacyjnych utrzymania ludzi w teatrze działań - wyjaśnił Hurst.

Część demokratów poddawała w wątpliwość szacunki resortu. Kongresmen Jason Crow powiedział mediom po kwietniowym wysłuchaniu, że uważa te liczby za "skrajnie niedoszacowane" i ocenił, że prawdziwy koszt z pewnością jest 2-3 razy wyższy.

Rekordowy projekt budżetu obronnego

Hurst występuje we wtorek w Kongresie obok szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine'a w ramach wysłuchań dotyczących rekordowego projektu budżetu obronnego wynoszącego 1,5 bln dolarów.

ZOBACZ: Szef Pentagonu ostrzega Iran. "Odpowiemy niszczycielską siłą"

Kwota ta stanowi wzrost o 50 proc. względem obecnego budżetu i ma służyć to m.in. radykalnemu zwiększeniu produkcji i pozyskania zaawansowanych typów amunicji.

Mimo to urzędnicy sugerowali, że Pentagon wkrótce zwróci się do Kongresu o dodatkowy pakiet środków bezpośrednio związany z wydatkami na wojnę z Iranem. Wojna trwa od 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni