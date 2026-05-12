Nietypowa próba przemytu. W przesyłce były suszone muchomory

Przesyłkę zawierającą kilka kilogramów suszonych grzybów halucynogennych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej na przejściu granicznym w Medyce. Paczki były nadane z Ukrainy do jednego z państw bałtyckich.

Ręce w niebieskich rękawiczkach rozpakowują paczki z suszonymi grzybami.
Bieszczadzki oddział Straży Granicznej
Bieszczadzki oddział Straży Granicznej i Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie poinformowały we wtorek o udaremnieniu próby przemytu nietypowego towaru.

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli przesyłek pocztowych na przejściu granicznym w Medyce odkryli ponad 5 kg  grzybów mogących należeć do gatunków halucynogennych.

 

"Do zdarzenia doszło podczas kontroli samochodu przewożącego przesyłki pocztowe wjeżdżającego do Polski z Ukrainy" - podano w komunikacie. Służby miały ze sobą psa wyszkolonego do wykrywania substancji mogących stanowić zagrożenie.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwie przesyłki nadane na Ukrainie, których adresatami byli odbiorcy w jednym z państw bałtyckich. W środku znajdowały się torebki foliowe z niedozwolonym towarem.

 

"Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może zawierać grzyby halucynogenne z rodziny muchomorowatych" - czytamy.

 

Grzyby zostały przekazane do specjalistycznych badań laboratoryjnych. W komunikacie poinformowano, że dalsze czynności w sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
