Bieszczadzki oddział Straży Granicznej i Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie poinformowały we wtorek o udaremnieniu próby przemytu nietypowego towaru.

Granica Polska - Ukraina. Grzyby halucynogenne w przesyłkach na przejściu w Medyce

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli przesyłek pocztowych na przejściu granicznym w Medyce odkryli ponad 5 kg grzybów mogących należeć do gatunków halucynogennych.

"Do zdarzenia doszło podczas kontroli samochodu przewożącego przesyłki pocztowe wjeżdżającego do Polski z Ukrainy" - podano w komunikacie. Służby miały ze sobą psa wyszkolonego do wykrywania substancji mogących stanowić zagrożenie.

Nielegalne przesyłki do jednego z państw bałtyckich

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwie przesyłki nadane na Ukrainie, których adresatami byli odbiorcy w jednym z państw bałtyckich. W środku znajdowały się torebki foliowe z niedozwolonym towarem.

"Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może zawierać grzyby halucynogenne z rodziny muchomorowatych" - czytamy.

Grzyby zostały przekazane do specjalistycznych badań laboratoryjnych. W komunikacie poinformowano, że dalsze czynności w sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

