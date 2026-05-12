Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna aktorka miała 79 lat

Stanisława Celińska Celińska urodziła się 29 kwietnia 1947 r. w Warszawie. Przez kilkadziesiąt lat występowała na deskach polskich teatrów, m.in. Teatru Współczesnego w Warszawie.

Nie żyje znana artystka Stanisława Celińska. Miała 79 lat

Jako aktorka wystąpiła w dziesiątkach filmów i seriali, debiutując w 1970 roku filmie "Krajobraz po bitwie", później występując m.in. w filmach "Na przełaj", "Hipoteza", "Nie ma róży bez ognia" - jako Lusia, jako żona Jerzego Dąbczaka, czy "Noce i dnie" - jako Agnieszka Niechcic, córka Barbary i Bogumiła czy "Panny z Wilka".

Sławę przyniosły jej także role w serialach, m.in. "Alternatywy 4", "Samo życie" czy "Ekstradycja". Dwukrotnie została nagrodzona Orłem za role drugoplanowe w filmach "Pieniądze to nie wszystko" i "Joanna".

Celińska ma również za sobą karierę wokalistki, wydała wiele płyt które uzyskały status złotych i platynowych. Za swoją działalność otrzymała wiele orderów, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości czy Srebrny Krzyż Zasługi.

