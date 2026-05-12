We wtorek Sejm rozpoczął prace nad czterema projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptowalut. Wśród nich znalazły się propozycje rządu, prezydenta oraz projekty poselskie Polski 2050 i Konfederacji.

To trzecia próba uregulowania rynku kryptoaktywów. Dwie wcześniejsze ustawy przygotowane przez rząd zostały zawetowane przez prezydenta.

Karol Nawrocki o ustawie ws. kryptowalut

Prezydent został zapytany o projekty ustaw dotyczących rynku kryptowalut podczas konferencji prasowej w Bukareszcie, gdzie przebywa z wizytą.

- On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku - powiedział Karol Nawrocki o projekcie przygotowanym w KPRP.

- Więc oczywiście spodziewam się i mam nadzieję, że polski parlament przyjmie tę propozycję, stworzoną w KPRP w sposób kompromisowy i koncyliacyjny. I taką ustawę, jak wyjdzie z polskiego Sejmu, ja bym podpisał - dodał. Prezydent wyraził też nadzieję, że nie trafi do niego "po raz trzeci projekt, który przysyłano mu już dwukrotnie".

Nawrocki odniósł się do kryptoafery wokół Zondacrypto

Nawrocki podkreślił, że prace nad ustawą nie mają związku z tzw. kryptoaferą dotyczącą giełdy Zondacrypto. - Wszyscy, którzy śledzą polską opinię publiczną powinni mieć tego głęboką świadomość.

Ten problem, poza regulacją prawną, i poza ustawą, poza implementacją rozporządzenia MiCA, jest spowodowany za sprawą niestety działań służb, które nie uprzedziły zdaje się samego premiera" - powiedział prezydent.

Nawrocki wspomniał też o premierze Donaldzie Tusku. - I to mówię w trosce o pana premiera Tuska, który przecież paradował z koszulką Zondycrypto. Więc widać, że te informacje o aferze nie przedostały się do najważniejszych osób w państwie, także do mnie, a prawo i proponowane rozwiązania ustawowe nie przeciwdziałałaby temu procederowi - dodał.

Projekt prezydencki i rządowy dotyczą rozporządzenia MiCA

Projekt rządowy i prezydencki mają zapewnić stosowanie unijnego rozporządzenia MiCA dotyczącego rynku kryptoaktywów. Główne różnice dotyczą przede wszystkim zasad blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego.

W obu projektach przewidziano możliwość blokowania rachunków lub wstrzymywania transakcji na 96 godzin. Rząd chce, by przedłużenie blokady mogło trwać maksymalnie sześć miesięcy, natomiast projekt prezydencki skraca ten okres do trzech miesięcy i zakłada konieczność uzyskania wcześniejszej zgody sądu. Projekt prezydenta przewiduje również niższe opłaty pobierane przez KNF od podmiotów działających na rynku kryptoaktywów.

Śledztwo ws. Zondacrypto

Na początku kwietnia media informowały, że największa polska giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć problemy z płynnością.

17 kwietnia śledztwo w sprawie giełdy wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Postępowanie dotyczy podejrzeń oszustw znacznej wartości oraz prania pieniędzy.

W dniu wszczęcia śledztwa szkody szacowano na co najmniej 350 mln zł. Katowicka prokuratura przekazała we wtorek, że przesłuchano już kilkaset osób pokrzywdzonych oraz przyjęto niemal dwa tysiące zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem o relokacji amerykańskich żołnierzy

Podczas wizyty w Rumunii prezydent Karol Nawrocki poinformował również, że 3 maja rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o możliwej relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

- Wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, żeby przyjąć żołnierzy amerykańskich - powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że utrzymanie obecności wojsk USA w Europie jest ważne dla bezpieczeństwa regionu i państw wschodniej flanki NATO. Dodał również, że podobne stanowisko prezentuje wielu europejskich przywódców.

