Nawołuje do aresztowania Obamy i Clintona. Nocna aktywność prezydenta Trumpa

Donald Trump między godziną 22:00 a 1:00 w nocy opublikował i udostępnił 55 wpisów. Niektóre z nich wzywały do aresztowania m. in. byłego prezydenta Baracka Obamy, czy Billa Clintona. Związany z demokratami twórca internetowy Harry Sisson zaapelował o zastosowanie 25. poprawki konstytucji. Chodzi o pozbawienie prezydenta urzędu ze względu na niezdolność do jego sprawowania.

Dwa portrety polityków: po lewej Donald Trump w niebieskim garniturze i fioletowym krawacie, mówiący do mikrofonu, na tle flagi USA. Po prawej Barack Obama w białej koszuli.
Prezydent Donald Trump uderzył w swojego poprzednika, Baracka Obamę

Portal CNN przekazał, że w poniedziałek w nocy prezydent Donald Trump odbył jedną ze swoich regularnych, nocnych sesji podczas, których publikował i udostępniał treści we własnych mediach społecznościowych Truth Social.

 

Wśród nich znalazł się np. udostępniony post z cytatem przypisywanym senatorowi Partii Republikańskiej Johnowi Kennedy'emu z Luizjany, w który wyrażono poparcie dla Trumpa. Przy okazji polityk miał w nim miał zaatakować Obamę. CNN zaznacza, że cytat ten jest jednak całkowicie zmyślony.

 

Senator miał zażądać od Obamy zwrotu 120 milionów dolarów, które były prezydent rzekomo zarobił w związku z ustawą o opiece zdrowotnej Obamacare. Serwis weryfikujący fakty Lead Stories doniósł w lutym, że fałszywy cytat "pochodzi z satyrycznego portalu, który namawia konserwatystów do publikowania fałszywych historii".

Ponadto Trump udostępnił film, w którym dyrektor Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych Tulsi Gabbard twierdziła w 2024 roku, że Obama i Clinton podejmowali decyzje za administrację byłego prezydenta Joe Bidena.

 

Udostępniane wpisy nawoływały również do aresztowania Obamy i Clintona. W jednym z postów Trump uderzył w Departament Sprawiedliwości, zarzucając mu, że nie oskarżył on jego poprzedników o zdradę

 

Twórca internetowy Harry Sisson, który jest związany z demokratami, stwierdził, że wobec Trumpa należałoby zastosować 25. poprawkę konstytucji. Chodzi o pozbawienie prezydenta urzędu ze względu na niezdolność do jego sprawowania.

 

Sisson policzył, że między godziną 22:00 a 1:00 Trump zamieścił 55 wpisów. "Z tym człowiekiem nie jest dobrze. 25. poprawka teraz" - podsumował.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
