Portal CNN przekazał, że w poniedziałek w nocy prezydent Donald Trump odbył jedną ze swoich regularnych, nocnych sesji podczas, których publikował i udostępniał treści we własnych mediach społecznościowych Truth Social.

Wśród nich znalazł się np. udostępniony post z cytatem przypisywanym senatorowi Partii Republikańskiej Johnowi Kennedy'emu z Luizjany, w który wyrażono poparcie dla Trumpa. Przy okazji polityk miał w nim miał zaatakować Obamę. CNN zaznacza, że cytat ten jest jednak całkowicie zmyślony.

Senator miał zażądać od Obamy zwrotu 120 milionów dolarów, które były prezydent rzekomo zarobił w związku z ustawą o opiece zdrowotnej Obamacare. Serwis weryfikujący fakty Lead Stories doniósł w lutym, że fałszywy cytat "pochodzi z satyrycznego portalu, który namawia konserwatystów do publikowania fałszywych historii".

Ponadto Trump udostępnił film, w którym dyrektor Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych Tulsi Gabbard twierdziła w 2024 roku, że Obama i Clinton podejmowali decyzje za administrację byłego prezydenta Joe Bidena.

Udostępniane wpisy nawoływały również do aresztowania Obamy i Clintona. W jednym z postów Trump uderzył w Departament Sprawiedliwości, zarzucając mu, że nie oskarżył on jego poprzedników o zdradę.

Twórca internetowy Harry Sisson, który jest związany z demokratami, stwierdził, że wobec Trumpa należałoby zastosować 25. poprawkę konstytucji. Chodzi o pozbawienie prezydenta urzędu ze względu na niezdolność do jego sprawowania.

Sisson policzył, że między godziną 22:00 a 1:00 Trump zamieścił 55 wpisów. "Z tym człowiekiem nie jest dobrze. 25. poprawka teraz" - podsumował.

