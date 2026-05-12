Nowe bazy USA na Grenlandii? Media: Trwają rozmowy

BBC przekazało, że informacje potwierdził anonimowy przedstawiciel administracji USA. Szczegóły rozmów nie zostały jednak ujawnione.

Negocjacje mają toczyć się od kilku miesięcy na wysokim szczeblu między władzami Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii.

BBC: USA chcą nowych baz wojskowych na Grenlandii

Według ustaleń BBC strona amerykańska chce uruchomić trzy nowe bazy na południu Grenlandii. Miałyby one zostać uznane za suwerenne terytorium USA.

Jak podaje brytyjska stacja, działalność baz miałaby koncentrować się przede wszystkim na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie tzw. GIUK Gap, czyli obszaru północnego Atlantyku między Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią.

Źródło BBC z Białego Domu przekazało, że administracja USA jest "bardzo optymistycznie" nastawiona do przebiegu rozmów.

W tle wcześniejsze słowa Donalda Trumpa o Grenlandii

W ostatnich miesiącach kwestia Grenlandii wywołała napięcia dyplomatyczne między USA a Danią. W styczniu Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone powinny "posiadać" Grenlandię, by uprzedzić działania Rosji i Chin. Amerykański prezydent zapowiadał wtedy, że USA dopną swego "łagodnie" lub "brutalnie".

Przeciwko amerykańskim planom opowiadały się zarówno państwa Unii Europejskiej, jak i same władze Grenlandii. Dania deklarowała później gotowość do rozmów dotyczących kolejnych amerykańskich baz na wyspie, jednocześnie nie ujawniając szczegółów negocjacji.

