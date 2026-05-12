Marszałek Sejmu zapowiedział we wtorek, że w najbliższym czasie Sejm zajmie się "problemem statusu pana posła Ziobry". Były szef resortu sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji.

Status Zbigniewa Ziobry. Czarzasty zapowiada podjęcie działań

- Pan poseł Ziobro jak wiecie uciekł, tym razem do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Polityk Nowej Lewicy dodał, że w takiej sytuacji Ziobro "nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia".

- Na dziś pobiera zgodnie z prawem, co mnie boli, ale zgodnie z prawem 1300 złotych czyli 1/10 swojego wynagrodzenia. Nie pobiera również diety - stwierdził.

W marcu Prezydium Sejmu podjęło decyzję w sprawie odebrania posłowi PiS diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.

Włodzimierz Czarzasty wrócił także do swoich poniedziałkowych wypowiedzi, w których stwierdził m.in. że jeśli USA nie zechcą wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, "będziemy musieli jako państwo polskie przemyśleć jeszcze raz politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy wspólnie z USA podejmować".

"Po prostu wstyd". Marszałek Sejmu o wyjeździe Ziobry

- Chciałbym, żeby moje wypowiedzi były jasno interpretowane. Nikt racjonalny i rozsądny nie będzie uzależniał polityki wobec Stanów Zjednoczonych w oparciu o jedną osobę, taką jaką jest pan Zbigniew Ziobro. Nie będziemy oczywiście tego łączyli, ale chcę jasno powiedzieć, że wstydem dla nas wszystkich jest to, że od wielu miesięcy ucieka przed odpowiedzialnością były minister sprawiedliwości. To jest po prostu wstyd - tłumaczył.

- Nie dajmy się w tej sprawie zwariować. To nie będzie tak i nie jest tak, że jeżeli chodzi o Węgry, to Polacy tego nie akceptowali, bo był kryty przez byłego premiera Orbana, a w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych i wszyscy są z tego zadowoleni - stwierdził marszałek Sejmu.

Czarzasty zapewnił również, że nigdy nie walczył z narodem ani państwem amerykańskim, ale polityki zagranicznej "nie można uprawiać na kolanach", a Polska "jest podmiotem w tych sprawach".

Ekstradycja Ziobry. Czarzasty komentuje: Jesteśmy przyjaciółmi

- Jesteśmy partnerem w NATO Stanów Zjednoczonych i jeżeli jest taka sytuacja, że obywatel ścigany przez polskie prawo ucieka do Stanów Zjednoczonych, to moim zdaniem Stany Zjednoczone powinny tego obywatela do Polski odesłać, bo jesteśmy przyjaciółmi i zabiegamy o przyjaźń Stanów Zjednoczonych - zapewnił.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące ewentualnej ekstradycji byłego szefa MS marszałek stwierdził, że "nie wyobraża sobie, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem".

- Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, to zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju - odpowiedział.

Podkreślił także, że jeśli nie dojdzie do ekstradycji "absolutnie nie uzależniałby polityki Polski stosunku do Stanów Zjednoczonych w oparciu o politykę stosunku do jednego, nic nieznaczącego członka władz Prawa i Sprawiedliwości, jakim pani jest pan Zbigniew Ziobro".

Ziobro poinformował w niedzielę wieczorem, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu na Węgrzech. Do USA udał się z Budapesztu, gdzie na początku 2026 r. otrzymał ochronę międzynarodową.

