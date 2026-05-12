Maksymalne ceny paliw na środę. Resort podał nowe stawki

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,87 zł, a oleju napędowego - 6,84 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia ministra energii.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 6,93 zł.

Maksymalne ceny paliw ogłoszone. W środę będą niższe niż we wtorek

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Co dalej z pakietem CPN?

We wtorkowym "Graffiti" minister energii Miłosz Motyka przekazał, że wszystko wskazuje na to, że pakiet CPN ("Ceny Paliw Niżej") zostanie przedłużony. - Ta decyzja zapadnie niebawem, ale jesteśmy oczywiście jako resort energii zwolennikami przedłużenia tego programu. Myślę, że w ciągu najbliższych dni taka decyzja też zapadnie - zapowiedział w odpowiedzi na pytanie o możliwość przedłużenia pakietu obniżającego VAT i akcyzę na paliwo.

Jak wskazał, regulacje zostałyby przedłużone "przynajmniej o dwa tygodnie". Minister przyznał przy tym, że program obniżenia VAT i akcyzy jest kosztowny dla państwa i obciąża budżet, ale - jak stwierdził - jest to także "mechanizm, który jednocześnie trzyma w ryzach inflację".

Motyka wytłumaczył, że sytuacja na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do radykalnego wzrostu cen energii, skłania rząd do nałożenia podatku od nadmiarowych zysków od koncernów.

- Takie zarysy takiej ustawy myślę, że z resortem finansów i gospodarki właściwie mamy już wypracowane. Swój wkład także do tej ustawy przygotowaliśmy. Trudno by było, gdyby ta ustawa oczywiście miała już być procedowana. Pan prezydent zawetował projekt gwarantujący lepszą stabilność budżetów państwa. Co najważniejsze, też taki, który w tej sytuacji nadzwyczajnej dający nadzwyczajne zyski, pozostawiałby jednak w rękach koncernów - powiedział, zapowiadając, że ustawa powstanie w ciągu najbliższych tygodni.

