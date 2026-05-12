Kreml mówi o spotkaniu Putina z Zełenskim. Padł jeden warunek

Dmitrij Pieskow mówił o tym podczas briefingu prasowego we wtorek. Podkreślił, że do finalizacji procesu potrzebna jest jeszcze "duża praca domowa". Rzecznik Kremla zaznaczył, że potencjalne rozmowy mogłyby odbyć się nie tylko w Moskwie, ale również w innym miejscu.

Dmitrij Pieskow o możliwym spotkaniu Putina i Zełenskiego

- W każdym innym miejscu ma sens spotykać się tylko wtedy, gdy całkowicie sfinalizujemy proces negocjacji pokojowych - powiedział Dmitrij Pieskow.

Według rzecznika Kremla dopiero wtedy możliwe byłoby postawienie "kropki" w procesie związanym z wojną określaną przez Rosję mianem "specjalnej operacji wojskowej". - Aby go sfinalizować, aby postawić kropkę, trzeba jeszcze wykonać dużą pracę domową - dodał.

Kreml stawia warunek rozmów poza Moskwą

Pieskow podkreślił, że spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim mogłoby odbyć się "w dowolnym innym miejscu", ale wyłącznie pod warunkiem zakończenia procesu uregulowania konfliktu.

Rzecznik Kremla nie podał żadnych szczegółów dotyczących możliwego terminu ani miejsca ewentualnych rozmów.

Koniec rozejmu i wcześniejsze deklaracje Putina

Kilka godzin po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni Rosja wznowiła zmasowane ataki na ukraińskie miasta. W nocy z poniedziałku na wtorek alarmy ogłoszono m.in. w Kijowie, a ukraińskie władze informowały o działaniach rosyjskich dronów nad stolicą.

Ukraińska armia przekazała, że ataki były wymierzone również w Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował, że szczątki jednego z dronów spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego.

Rozejm miał obowiązywać przez trzy dni. W jego trakcie zarówno Rosja, jak i Ukraina wzajemnie oskarżały się o liczne naruszenia zawieszenia broni.

Kilka dni wcześniej Władimir Putin deklarował, że jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim na neutralnym gruncie. Rosyjski przywódca zaznaczał jednak, że warunkiem takich rozmów ma być powodzenie negocjacji pokojowych.





