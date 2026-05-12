Akcja ratowniczo-gaśnicza w Puszczy Solskiej została zakończona po godzinie 15:00 - przekazał we wtorek wieczorem rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju st. kpt. Mateusz Małyszek.

Zaznaczył, że pożar został ugaszony, a strażacy przeczesali cały teren. Obszar pogorzeliska został przekazany już Lasom Państwowym i prywatnym właścicielom.

Strażak przypomniał, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. – Pożar naruszył system korzeniowy drzew, które rosły na bagnach, torfowiskach. Wystarczy, że na przykład zawieje delikatnie większy wiatr, to drzewo może się pochylić lub upaść - wyjaśnił.

Z ogniem walczono przez tydzień. Koniec akcji w Puszczy Solskiej

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek, 5 maja. W kulminacyjnym momencie do akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad tysiąc osób, w tym strażaków, leśników, policjantów, żołnierzy obrony terytorialnej. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

ZOBACZ: Strażacy pokazali zdjęcie po pożarze Puszczy Solskiej. "Nienaruszone"

W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Okoliczności wypadku bada też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni