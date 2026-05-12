Komisja ds. zbadania sposobu zarządzania majątkiem Parafii Mariackiej w Krakowie powołana została przez metropolitę krakowskiego, kard. Grzegorza Rysia. W komunikacie wydanym przez archidiecezję podano, że decyzja zapadła po "przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą Ojca Świętego Leona XIV".

Prace komisji mają zakończyć się sporządzeniem sprawozdania, które przekazane zostanie metropolicie krakowskiemu. To od tego dokumenty kard. Ryś ma uzależniać swoje dalsze decyzje dotyczące parafii.

Archidiecezja powołała komisję. Ma zbadać finanse Bazyliki Mariackiej

W skład komisji wchodzić będzie konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski prof. dr hab. prawa kanonicznego Piotr Majer, dr hab. nauk ekonomicznych Konrad Grabiński oraz jej przewodniczący - prof. dr hab. nauk ekonomicznych Jerzy Hausner, będący również przewodniczącym Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Powołanie komisji jest efektem badań Stolicy Apostolskiej związanych z nieprawidłowościami w zarządzaniu majątkiem jednej z najbogatszych polskich parafii. W czerwcu ubiegłego roku papież Leon XIV podpisał dekret o odwołaniu jej proboszcza, ks. Dariusza Rasia, który przez 14 lat zarządzał finansami Bazyliki Mariackiej.

Zmarły w 2024 r. ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleski upublicznił w grudniu 2023 r. fragment dokumentu, z którego wynikało, że już wcześniej arcybiskup Marek Jędraszewski wzywał "po ojcowsku" ks. Rasia do ustąpienia ze stanowiska i wzięcia "odpowiedzialności za popełnione uchybienia".

Nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Parafii Mariackiej. Wykazano uchybienia

Parafia Mariacka zarządza szeregiem nieruchomości, m.in. kilkoma kamienicami w centrum Krakowa i hotelem Wit Stwosz. We władaniu kościoła jest również pensjonat "Pod Strzechą" na krakowskich Bronowicach oraz ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny w Zembrzycach. Parafia posiada też grunty. Jej majątek wyceniany jest na setki milionów złotych.

W latach 2022/23 w Bazylice Mariackiej przeprowadzono kontrolę. Podczas prac wykazano m.in. braki w dokumentacji dotyczące części przychodów i rozchodów.

Wcześniej, w 2020 r. w raporcie dotyczącym zabezpieczenia finansowego parafii w obliczu pandemii koronawirusa, który został wysłany do kurii krakowskiej, zabrakło informacji o tym, co stało się z milionem złotych, któremu - wedle protokołu przekazania parafii z 2011 r. - pozostawił swojemu następcy poprzedni proboszcz.

O sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Bazyliki Mariackiej informowała Interia.

