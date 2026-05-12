W poniedziałek izraelski parlament uchwalił ustawę powołującą trybunał wojskowy, który ma osądzić setki Palestyńczyków biorących udział w ataku na Izrael z 7 października 2023 r.

Zdaniem ustawodawców "krok ten pomoże uleczyć narodową traumę". Projekt poparła zdecydowana większość członków Knesetu - 93 spośród 120.

Trybunał będzie sądził napastników schwytanych podczas ataku przeprowadzonego w 2023 r. lub po nim. Przed sądem mają także stanąć osoby podejrzane o przetrzymywanie zakładników w Strefie Gazy. Izraelskie media, jak donosi AFP, szacują liczbę podejrzanych na około 400.

Na czele trybunału, którego siedzibą będzie Jerozolima, stanie trzyosobowy skład sędziowski. Pociągnięcie do odpowiedzialności ma następować na mocy obowiązujących przepisów karnych Izraela, dotyczących zbrodni przeciwko narodowi żydowskiemu, przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych.

Najwyższą możliwą do orzeczenia karą będzie kara śmierci. Na mocy ustawy, w przypadku takiego wyroku nastąpi automatyczne wniesienie apelacji w imieniu oskarżonego.

Trybunał wojskowy w Izraelu. Jawne obrady i transmisje na żywo

Obrady będą miały charakter jawny, a najważniejsze rozprawy Izraelczycy obejrzą podczas transmisji na żywo. Zgodnie z nową ustawą oskarżeni mogą uczestniczyć osobiście jedynie w kluczowych rozprawach, a we wszystkich pozostałych - za pośrednictwem wideokonferencji.

Zdaniem Ya'ary Mordecai, ekspertki ds. prawa międzynarodowego z Yale Law School, ustawa budzi obawy dotyczące rzetelnego procesu sądowego. Wskazała również ryzyko, że postępowania zamienią się w "procesy pokazowe".

Tymczasem jedna z członkiń Knesetu, współautorka projektu, stwierdziła, że ustanowione przepisy gwarantują sprawiedliwy i zgodny z prawem proces. - Zostaną osądzeni przez izraelskich sędziów, a nie przez opinię publiczną czy nasze odczucia - powiedziała przed głosowaniem.

Atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 r.

7 października 2023 r. Hamas przeprowadził na Izrael. Zginęło w nim około 1200 osób, a 251 zostało wziętych za zakładników. Był to największy atak terrorystyczny w historii tego kraju.

W odpowiedzi Izrael rozpoczął odwet, który doprowadził do zniszczenia Strefy Gazy i śmierci ponad 72 tys. osób. Takie dane przekazało ministerstwo zdrowia Gazy, a ONZ uznaje je za wiarygodne.

