Kwarantanna z powodu hantawirusa. W szpitalu złamano protokół

Do incydentu doszło w poniedziałek w Radboud University Medical Center w Nijmegen. 12 pracowników zapobiegawczo przejdzie sześciotygodniową kwarantannę ze względu na to, że podczas przeprowadzania medycznych procedur z chorym pacjentem nie zostały zastosowane zaostrzone procedury. Długość izolacji określają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

Hantawirus w Holandii. Złamano szpitalny protokół

Szpital poinformował w poniedziałek, że zaostrzonych procedur nie zachowano podczas pobierania krwi oraz postępowania z moczem pacjenta. Placówka przekazała jednocześnie, że ryzyko zakażenia w tej sytuacji jest bardzo niskie, a opieka nad hospitalizowanymi przebiega bez zakłóceń.

W przypadku postępowania z krwią została zastosowana standardowa, a nie bardziej rygorystyczna procedura, wymagana w obecnej sytuacji. Najnowsze międzynarodowe wytyczne nie zostały również wykorzystane podczas utylizacji moczu.

Pacjent z holenderskiego szpitala przebywa w nim od czwartku. To jeden z członków załogi statku wycieczkowego MV Hondius, na którym rozpoczęło się rozprzestrzenianie hantawirusa.

Francuzka w stanie ciężkim, 25-letni Włoch z objawami

Na pokładzie wycieczkowca znajdowała się również Francuzka przebywająca obecnie w szpitalu. Ministra zdrowia Francji Stephanie Rist poinformowała we wtorek, że zakażona hantawirusem kobieta jest w stanie ciężkim i wciąż podejmowane są próby reanimacji. Ze względu na tajemnicę lekarską ministra nie podała szczegółowych informacji.

Testy czterech pozostałych osób, które także podróżowały statkiem MV Hondius, nie wykazały zakażenia wirusem. Rist przekazała również, że we Francji zidentyfikowano dotąd 22 osoby, które zostały uznane za mające kontakt z osobą zakażoną.

- Ze wszystkimi nawiązano kontakt, zostali poddani testom, są hospitalizowani bądź w trakcie hospitalizacji i poddani są ścisłym procedurom sanitarnym - powiedziała podczas konferencji prasowej.

Z kolei włoska agencja ANSA podała we wtorek, że do szpitala z objawami hantawirusa trafił 25-letni Włoch. Mężczyzna podróżował samolotem holenderskich linii KLM z kobietą, która później zmarła wskutek zakażenia. W związku z podejrzeniem choroby, przewieziono go do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani w celu przeprowadzenia badań.

