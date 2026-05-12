O tym, że górnicy odkryli ogromny rubin, rozpisywały się państwowe media w Mjanmie. Jak podkreślono, kamień ten został wydobyty w kwietniu w rejonie Mogok i "był wyjątkowo duży". Jego waga wyniosła aż 11 tysięcy karatów, czyli około 2,2 kg.

Wartość tego kamienia szlachetnego szacuje się na miliony dolarów. Obecnie płaci się około 285 dolarów za karat. Oznacza to, że tak ogromny rubin może kosztować ok. 3,135 mln dol.

Mjanma. Znaleźli ogromny rubin. Jest wart fortunę

Jak podkreśla CBS News, jest to drugi największy rubin, który został odnaleziony w Mjanmie. "Chociaż jest mniejszy od podobnego rubinu o masie 21 450 karatów znalezionego w tym samym rejonie w 1996 roku, niedawno odkryty kamień jest cenniejszy ze względu na swoją doskonałą barwę, czystość i ogólną jakość" - stwierdził reżim w Mjanmie w oświadczeniu cytowanym przez stację.

Barwę tego rubinu opisuje się jako purpurowo-czerwoną z żółtawymi podtonami. Z uwagi na unikatową kolorystykę, umiarkowaną przezroczystość oraz bardzo refleksyjną powierzchnię uważa się, że jest to kamień o wysokiej jakości barwnej. Może mieć to istotny wpływ na jego wartość rynkową.

Mjanma produkuje aż 90 proc. rubinów na świecie, głównie w regionach Mogok i Mong Hsu. "Działacze na rzecz praw człowieka oraz organizacje takie jak brytyjska grupa badawcza i lobbingowa Global Witness apelują do jubilerów o zaprzestanie kupowania kamieni szlachetnych pochodzących z Mjanmy" - opisuje CBS News, podkreślając, że handel kamieniami szlachetnymi stanowi główne źródło dochodów junty wojskowej, która przejęła władzę w kraju w 2021 roku.

Według Indeksu Demokracji z 2022 Mjanma jest drugim po Afganistanie najbardziej autorytarnym reżimem na świecie. Zdaniem międzynarodowych organizacji okres rządów Min Aung Hlainga, który w 2021 roku wraz z grupą podległych mu wojskowych dokonał udanego zamachu stanu, przejmując władzę w kraju, cechuje się poważnymi naruszeniami praw człowieka.

