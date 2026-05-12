Wielka Brytania nie wpuściła europosła PiS. Zapowiedział pozew
Europoseł PiS Dominik Tarczyński poinformował, że odmówiono mu zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. Polityk zapowiedział również, że skieruje pozew do sądu w tej sprawie przeciwko brytyjskiemu premierowi.
"Tak wygląda komunizm w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii" - poinformował we wtorek Dominik Tarczyński w mediach społecznościowych.
Problemy europosła PiS. Odmówiono mu zgody na wjazd
Europoseł PiS wyjaśnił, że chciał wjechać na Wyspy aby wygłosić przemówienie "na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie". Chodzi o organizowany przez środowiska prawicowe sobotni marsz "Unite the Kingdom", który ma być protestem przeciwko masowej migracji.
Tarczyński do wpisu dołączył zdjęcie wiadomości, w której poinformowano go o anulowaniu elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA), umożliwiającego wjazd do Wielkiej Brytanii.
Jest tam również podana przyczyna takiej, a nie innej decyzji. "Twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu" - czytamy w uzasadnieniu. Jak dodano, polityk "nie może odwołać się od tej decyzji".
W związku z całą sytuacją polityk zapowiedział, że pozwie do sądu premiera Wielkiej Brytanii. "(Keir - red.) Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale Starmer osobiście. Jak przegrasz kolejne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie!" - napisał w serwisie X.
Sławomir Mentzen zatrzymany na lotnisku w Londynie
Podobne, choć dużo mniejsze, problemy z wjazdem do Wielkiej Brytanii miał ostatnio również inny polski polityk. Mowa o Sławomirze Mentzenie, który poinformował, że został zatrzymany na lotnisku w Londynie.
Według lidera Konfederacji decyzja służb wynikała z obawy Brytyjczyków przed tym, że polski polityk wykorzysta wizytę do wystąpień politycznych.
"Zostałem dziś zatrzymany na ponad trzy godziny na lotnisku w Londynie, ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem" - przekazał Sławomir Mentzen we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.
"To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" - przekazał poseł.
Z opisu sytuacji przedstawionego przez Sławomira Mentzena wynika, że został on zatrzymany w związku z "oznaczeniem" go przez nieznaną mu organizację. Według posła Konfederacji na jej wniosek został on umieszczony na liście osób, które mogą nie być mile widziane w Wielkiej Brytanii.
"Wielka Brytania jest państwem totalitarnym. Prawdopodobnie, gdybym miał w planach jakieś publiczne spotkanie, nie wpuściliby mnie. Ktoś uznał, że prewencyjnie należy odmówić mi wjazdu do kraju, bo możliwe, że powiem coś, czego nie powinno się tu mówić" - przekazał Sławomir Mentzen.
