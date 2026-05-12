Egzamin ósmoklasisty. Uczniowie mierzą się z matematyką

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął o godz. 9:00. Uczniowie na rozwiązanie zadań mają nieco ponad dwie godziny. Trzydniowy maraton rozpoczął się w poniedziałek od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego, a zakończy się w środę egzaminem z języka obcego.

Dla 393,3 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. 

We wtorek równo o godz. 9:00 uczniowie zasiedli do egzaminu z matematyki. Na jego rozwiązanie mają 125 minut. W arkuszach CKE znajduje się pięć -sześć pytań otwartych oraz 14-15 zamkniętych

 

Za rozwiązanie wszystkich prawidłowo można otrzymać 30 pkt

 

Po zakończeniu egzaminu CKE opublikuje arkusze z pytaniami. Wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez eksperta będzie można zobaczyć je w Interii.

 

Środa będzie ostatnim dniem egzaminów. Wtedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą musieli zaprezentować swoją wiedzę z języków obcych.

Drugi termin w czerwcu. Kiedy wyniki egzaminu?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie i otrzymają też zaświadczenia.

 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie: 8-10 czerwca.

 

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

 

ap / polsatnews.pl / PAP
