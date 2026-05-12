Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu występują na terenie części województwa małopolskiego (powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski) oraz śląskiego (powiaty: bieruńsko-lędziński, żywiecki, pszczyński, cieszyński, bielski oraz oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój i Bielsko-Biała).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również alerty I stopnia przed burzami, które obowiązują w wybranych powiatach na terenie województw: podlaskiego (powiaty: sejneński, augustowski, grajewski, moniecki, sokólski, białostocki, hajnowski, bielski, wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński), mazowieckiego (powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, ostrowski) i lubelskiego (powiaty: tomaszowski, hrubieszowski, zamojski, chełmski, łęczyński, włodawski, krasnostawski, parczewski, lubartowski, radzyński, łukowski, bialski).

Alerty I stopnia, ostrzegające przed silnym wiatrem, obowiązują z kolei w wybranych powiatach na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego.

Nadchodzi solidne załamanie pogody. We wtorek nie można zapomnieć o parasolu

We wtorek na terenie całego kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju do 30 mm.

"Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około dwa cm, w Tatrach do siedmiu cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10°C do 14°C, cieplej na wschodzie, do 19°C, 20°C; na obszarach podgórskich miejscami około 8°C" - podaje IMGW.

Prognozowany jest wiatr o umiarkowanym natężeniu, w porywach do 60 km/h. Na południowym wschodzie wiatr będzie dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Na północnym wschodzie kraju wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie grad. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

Będzie chłodno, miejscami popada. Prognoza pogody na noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Na obszarach podgórskich Karpat popada deszcz ze śniegiem. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do siedmiu cm.

Temperatura minimalna od 3°C do 7°C, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich: od 0°C do 2°C, a na Przedgórzu Sudeckim możliwy spadek temperatury przy gruncie do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 60 km/h.

Deszcz nie ustąpi. W nowej prognozie IMGW totalne załamanie pogody

Środa ponownie przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie Polski mogą wystąpić burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach to około pięć cm.

Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C, w rejonie Podhala około 7°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy z środy na czwartek na zachodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpić mogą także przelotne opady deszczu. Na wschodzie początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu, stopniowo rozpogodzenia.

Temperatura minimalna, na wschodzie i terenach podgórskich od 2°C do 5°C, na zachodzie kraju od 5°C do 8°C. Na Podhalu i w Bieszczadach temperatura minimalna spadnie do około 0°C a przy gruncie do -3°C. Wiatr słaby, na terenach podgórskich umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W partiach szczytowych Sudetów porywy do 90 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

