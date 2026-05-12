Policjanci z Suwałk przekazali, żechwili zdarzenia panna młoda była nietrzeźwa. Badanie wykazało, że miała ona prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W trakcie uroczystości weselnych pomiędzy 42-latką a jej matką wywiązała się "ostra wymiana zdań". Sprzeczka szybko przerodziła się w poważny konflikt. Doszło do rękoczynów - pana młoda kilkakrotnie uderzyła kobietę oraz przewróciła ją na podłogę.

W sukni ślubnej do celi. Nietypowa interwencja w Suwałkach

Awantura była tak poważna, że na miejscu musiały interweniować służby. Matką panny młodej zajął się zespół ratownictwa medycznego, natomiast 42 latka została zatrzymana. Jak podkreślono, w sukni ślubnej trafiła ona do policyjnej celi.

Dodatkowo kobieta została objęta zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej. Ograniczenie obowiązuje przez 14 dni od chwili zdarzenia.

