Samoloty USA nad Europą. Austria poderwała myśliwce

O incydentach poinformował rzecznik austriackich sił zbrojnych Michael Bauer. Jak przekazał, do pierwszej sytuacji doszło w niedzielę nad regionem Totes Gebirge w Górnej Austrii. Po przechwyceniu przez austriackie myśliwce samoloty miały zawrócić i wrócić w kierunku Monachium.

Austria poderwała Eurofightery po wykryciu samolotów USA

Podobny incydent miał powtórzyć się w poniedziałek. Austriackie wojsko ponownie wykryło dwa samoloty US Air Force PC-12, co doprowadziło do kolejnego poderwania myśliwców Eurofighter.

Auslösung Priorität A und Einsatz von zwei Eurofighter auf Grund Überflug von zwei PC12 der US Air Force um 12:31 Uhr zum Zweck der Identifizierung. #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) May 11, 2026

Według austriackich władz pierwszy przypadek dotyczył lotu bez ważnej zgody na przelot. W sprawie drugiego incydentu trwa wyjaśnianie, czy wszystkie wymagane pozwolenia zostały wydane.

Austriackie władze nie poinformowały o żadnych konsekwencjach operacyjnych. Przekazano jednak, że sprawa ma zostać rozwiązana kanałami dyplomatycznymi.

Samoloty US Air Force nad Austrią

Maszyny, o których mowa, to samoloty PC-12 używane przez US Air Force pod oznaczeniem U-28A. Według informacji przekazanych przez stronę austriacką są wykorzystywane głównie do transportu i operacji wsparcia.

Incydenty pojawiły się krótko po napięciach z kwietnia, gdy Austria miała odmówić kilku amerykańskim wnioskom dotyczącym wojskowych przelotów związanych z operacjami dotyczącymi konfliktu z udziałem Iranu. Władze w Wiedniu powoływały się wtedy na konstytucyjną zasadę neutralności.

