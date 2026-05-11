- Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej Lublin- Bełżyce. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn doszło do czołowego zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z busem - doprecyzowała młodsza aspirant Kieliszek.

Łącznie w dwóch pojazdach podróżowało 25 osób. Dwie z nich poruszały się autem osobowym.

Lubelskie. Wypadek w Konopnicy, około 20 rannych

- 21 osób zostało przewiezionych do szpitala, wśród poszkodowanych jest pięcioro nieletnich - wyjaśniła policjantka. Lubelscy funkcjonariusze pokazali za pośrednictwem mediów społecznościowych zdjęcia ze zdarzenia.

Kierowca autobusu został na miejscu przebadany na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi wyjaśnili, że w momencie wypadku był on trzeźwy.

- Funkcjonariusze nie byli w stanie sprawdzić stanu trzeźwości kierowcy Audi. Mężczyzna w stanie realnego zagrożenia życia trafił do szpitala. Po zakończeniu czynności medycznych zostanie przebadany na obecność alkoholu w organizmie - powiedziała Polsat News młodsza aspirant Kieliszek.

Konopnica. Droga wojewódzka chwilowo nieprzejezdna

Przyczyny wypadku są wyjaśniane przez służby. Na miejscu zdarzenia obecni są strażacy, którzy pracują nad udrożnieniem drogi. Chwilowo jest ona nieprzejezdna, a policjanci apelują do kierowców o korzystanie z objazdów.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności za kierownicą. Przypominają, że chwila nieuwagi na drodze może mieć bardzo poważne konsekwencje.

