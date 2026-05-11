Jak informuje Prokuratura Krajowa, śledczy podjęli działania w niedzielę. "Prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie śledczych.

Ponadto prokuratura wskazuje, że nadal trwają czynności ustalenia "rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego".

Zbigniew Ziobro w USA. Żurek mówił o ekstradycji

Wcześniej w "Graffiti" współpracownik Ziobry - Jacek Ozdoba potwierdził, że były minister sprawiedliwości przeniósł się z Węgier do USA. Jak stwierdził europoseł, Ziobro "korzysta z wolności Stanów Zjednoczonych".

Dopytywany, gdzie dokładnie przebywa Ziobro stwierdził, że "nie może mówić". - Pan minister potwierdza, że Stany Zjednoczone. Nie chcę (powiedzieć, gdzie dokładnie - red.), to brzmiałoby jak scena w "Kilerze", wiem, ale nie powiem - dodał polityk.

Ozdoba stwierdził ponadto, że wiceprezes PiS "czeka na wniosek o ekstradycję ze strony państwa polskiego". Wniosek o ekstradycję zapowiadał na antenie Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

MSZ: Zwrócimy się do Węgier i USA

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że resort zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że na ten moment nie ma planów wezwania do ministerstwa ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

- Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział rzecznik.

Wewiór wyraził nadzieję, że sytuacja dotycząca Ziobry zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na - jego zdaniem - bardzo dobre relacje dwustronne Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

- Przypominam, że wcześniej ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała, że Stany Zjednoczony nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. My, jako państwo, ograniczyliśmy (Ziobrze - red.) możliwość wyjazdu ze Strefy Schengen, chociażby poprzez unieważnienie mu paszportów: krajowego i dyplomatycznego - dodał Wewiór.

Gdzie jest Romanowski? Wewiór: O nim nic nie wiemy

Rzecznik resortu dyplomacji był też pytany o sytuację Marcina Romanowskiego i o to, czy wiadomo coś na temat miejsca jego pobytu. - O nim nic nie wiemy, poza tym, że zależy nam na tym, by nasi obywatele mogli zmierzyć się z zarzutami, jakie na nich ciążą, i mogli się obronić przed polskim sądem. Liczymy więc na ich powrót do kraju - odparł Wewiór.

Umowa najmu z Romanowskim wygasła z końcem kwietnia. 1 maja mieszkanie w Budapeszcie było już puste i teraz czeka na nowego lokatora - przekazał w niedzielę przedstawiciel firmy wynajmującej lokal, w którym wcześniej przebywał były wiceminister sprawiedliwości.

