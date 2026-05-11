Do odkrycia doszło w mieście Laredo w stanie Teksas, niedaleko granicy amerykańsko-meksykańskiej. Pracownik stacji kolejowej przeprowadzał rutynową kontrolę, gdy wewnątrz wagonu towarowego kolei Union Pacific znalazł sześć ciał.

USA, Teksas. W wagonie towarowym znaleziono sześć ciał

Na miejsce przybyły służby ratownicze, które potwierdziły zgon, jednak przyczyna śmierci nie została dotąd ustalona. Władze nie podały tożsamości ofiar, ich wieku ani narodowości. Nie poinformowały również, skąd pociąg wyruszył i dokąd zmierzał.

ZOBACZ: USA i Chiny powołają wspólne rady. Biały Dom wskazał, czego będą dotyczyć

- Na tym etapie śledztwo znajduje się w bardzo wczesnej fazie. Nie ma zbyt wiele do ujawnienia, ponieważ dopiero co je rozpoczęliśmy – powiedział rzecznik policji w Laredo Joe Baeza, cytowany przez lokalną stację KGNS. Zapowiedział, że następnym krokiem będzie przeprowadzenie sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyny i okoliczności śmierci ofiar.

Wstrząsające odkrycie przy granicy amerykańsko-meksykańskiej

Choć na tym etapie nie jest jasne, czy panujące temperatury miały jakikolwiek wpływ na zdarzenie, sprawa toczy się podczas fali upałów. W niedzielę osiągnęła ona około 36 st. Celsjusza, a w wagonie pociągu mogło być blisko 38 st. Celsjusza, co dodatkowo utrudniło prace służb - przekazała lokalna stacja KENS 5.

ZOBACZ: Szef WHO uspokaja ws. hantawirusa. Padło porównanie do pandemii COVID-19

Jak podaje Reuters, w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej zgłaszano wcześniej podobne przypadki. Ciała odkrywano w pociągach i ciężarówkach, a ofiarami byli migranci. Do jednego z takich incydentów doszło w 2022 r. Wówczas na przedmieściach San Antonio odkryto 53 ciała znajdujące się w opuszczonej ciężarówce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni