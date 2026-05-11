Brytyjczycy nałożyli nowe sankcje na 85 osób i podmiotów zaangażowanych w "przymusową deportację, indoktrynację i militaryzację ukraińskich dzieci, a także na osoby prowadzące rosyjskie kampanie wojny informacyjnej".

Rząd Wielkiej Brytanii wyjaśnia, że "zwalcza wrogą działalność Rosji na wielu frontach" i wskazuje na próby ingerencji w nadchodzące wybory w Armenii.

Sankcje obejmują między innymi 49 osób pracujących dla Agencji Projektowania Społecznego. To organizacja związana z rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi. Obostrzenia objęły pisarzy, tłumaczy i twórców gier wideo odpowiedzialnych za "kłamliwą propagandę Kremla".

Propaganda Rosji. Brytyjczycy wskazują dwie organizacje

Według ustaleń Brytyjczyków, Agencja Projektowania Społecznego zaplanowała kampanie na zlecenie Kremla. Chodziło o "operacje ingerencji mające na celu podważenie demokracji i osłabienie poparcia dla Ukrainy". Plany zakładały również utworzenie prorosyjskich organizacji w Armenii.

Kolejna organizacja wskazana przez Brytyjczyków to ANO Dialog. "Koordynowała z rosyjskim wywiadem plany ingerencji w politykę wewnętrzną Armenii" - czytamy w komunikacie.

Deportacje ukraińskich dzieci. Wielka Brytania wskazuje działania Kremla

Sumarycznie 29 osób i podmiotów wskazanych w nowych sankcjach odpowiada za kampanie przymusowej deportacji i militaryzację dzieci z Ukrainy. 56 osób i podmiotów jest związanych z wojną informacyjną Rosji.

"Odrażająca polityka Rosji, polegająca na przymusowej deportacji i indoktrynacji ukraińskich dzieci, stanowi wyraźną próbę zerwania więzi kulturowych i narodowych z ich krajem ojczystym. Do tej pory ponad 20 tys. ukraińskich dzieci zostało przymusowo przesiedlonych lub deportowanych do Rosji i na terytoria tymczasowo okupowane. Sankcje są kluczowym narzędziem w arsenale Wielkiej Brytanii, służącym do ujawniania tych niesprawiedliwości, ujawniania sprawców oraz obrony tożsamości i wartości, o których ochronę walczy Ukraina" - podkreśla brytyjski rząd.

Brytyjczycy szacują, że wśród deportowanych dzieci jest około sześć tysięcy, które są w "obozach reedukacyjnych" poddawane propagandzie, której celem jest militaryzacja i wymazanie ukraińskiej tożsamości.

Ponadto Wielka Brytania przeznaczyła 1,2 mln funtów na działania związane z weryfikacją informacji o deportowanych dzieciach z Ukrainy.

