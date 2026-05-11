Informację przekazał minister rolnictwa. "Obiecaliśmy i zrobiliśmy to. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zaskarżyła umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości" - podkreślił w mediach społecznościowych Stefan Krajewski.

Polityk PSL dodał, że dla polskiego rządu najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych rolników i konsumentów". "Nasi rolnicy nie boją się konkurencji, ale musi być ona uczciwa. Walczymy o równe zasady handlu i najwyższe standardy. Polska wieś może na nas liczyć" - dodał minister.

Umowa z Mercosur. Dwie części układu

Wniosek jest konsekwencją strategii polskiego rządu. Wniosek o wstrzymanie stosowania umowy ma ją zablokować do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w sprawie skargi na umowę.

To jednak czasochłonna procedura, Parlament Europejski wniosek z zbadanie zgodności umowy z unijnymi traktatami złożył w styczniu.

Polska strona podkreśla między innymi, że umowa z Mercosur została podzielona na dwie części - polityczną i handlową. Ta druga leży w kompetencjach Komisji Europejskiej. W ocenie Warszawy decyzje do części handlowej powinny zapadać w Radzie UE, a nie być podejmowane samodzielnie przez KE.

Klauzula ochronna i obawy o ceny produktów

Umowa między UE a państwami Mercosuru zaczęła obowiązywać 1 maja i ma charakter tymczasowy, do pełnej ratyfikacji porozumienia.

Obecnie możliwe jest sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych. Taka obniżka będzie jednak dotyczyć tylko określonych w umowie kontyngentów danego produktu. W zamian kraje Mercosuru obniżą cła na europejskie towary przemysłowe, w tym auta.

Jednocześnie zaczęła obowiązywać klauzula ochronna do umowy, która ma chronić unijnych rolników przed nadmiernym napływem produktów z państw Mercosuru. Klauzula ma być uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w UE wskutek importu z Mercosuru spadną o pięć proc

