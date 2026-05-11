Ukraina o nowej współpracy. 20 krajów w grze, cztery umowy podpisane

Około 20 krajów współpracuje z Ukrainą przy projektach dronowych - podpisano już cztery umowy, przygotowywane są pierwsze kontrakty, a z kolejnymi państwami trwają rozmowy - przekazał w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raporcie głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa.

Ukraina zawiera kontrakty ws. dronów. Cztery umowy podpisane

"Rustem szczegółowo poinformował o kontaktach z krajami zainteresowanymi umowami z Ukrainą, dotyczącymi dronów. Już około 20 krajów jest na różnych etapach współpracy: cztery umowy zostały już podpisane, a w ramach tych umów przygotowywane są pierwsze kontrakty. Z innymi krajami trwają procedury przygotowawcze do porozumień politycznych, które otworzą drogę dla biznesu" - poinformował Zełenski we wpisie zamieszczonym na Telegramie.

Jak zaznaczył prezydent, dzięki współpracy w dziedzinie dronów obecnie Ukraina ma już zagwarantowaną "niezbędną ilość paliwa na rynku". W zamian za współpracę w zakresie bezzałogowców Kijów liczy na dostawy surowców np. z państw regionu Zatoki Perskiej. Zełenski dodał, że wkrótce pojawią się również znaczące rezultaty finansowe tego partnerstwa.

Program Drone Deals. "Nawiążemy współpracę z kolejnym regionem"

"Oprócz Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Kaukazu Południowego oraz Europy, wkrótce nawiążemy taką nową współpracę w zakresie bezpieczeństwa w ramach programu Drone Deals z kolejnym regionem świata. Przygotowujemy wiadomości – pozytywne dla Ukrainy" - zapowiedział prezydent.

Oprócz tego Zełenski poinformował, że w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych omówiono możliwe formaty spotkań i rozmów na szczeblu przywódców, mających na celu zakończenie wojny z Rosją. Dodał też, że trwają rozmowy w celu uzgodnienia warunków wymiany ukraińskich jeńców.

Pod koniec kwietnia prezydent powiadomił, że strona ukraińska zaproponowała partnerom, którzy pomagają Ukrainie, specjalny format współpracy - Drone Deals. Zakłada on umowy dotyczące produkcji i dostaw dronów, rakiet, pocisków i innych poszukiwanych rodzajów broni, sprzętu bojowego, oprogramowania, integracji z systemami obronnymi partnerów, a także zapewnienia wiedzy eksperckiej i niezbędnej dla Ukrainy wymiany technologicznej.

