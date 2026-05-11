Jak przekazał reporter stacji Bill Melugin na platformie X, Trump powiedział w wywiadzie, że "poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA", dodając, że jest tam ropa naftowa o wartości 40 bln dolarów i że "Wenezuela kocha Trumpa".

Telewizja nie podała szerszego kontekstu tych słów, jednak prezydent USA wielokrotnie czynił aluzję i żarty o możliwej aneksji Wenezueli. Zamieszczał m.in. grafiki, gdzie terytorium kraju zaznaczone było amerykańską flagą, mówił, że jest w Wenezueli tak popularny, że po skończeniu obecnej kadencji będzie startował w wyborach przeciwko obecnej prezydentce Delcy Rodriguez, a po wygranym przez reprezentację Wenezueli finale rozgrywek baseballowych z reprezentacją USA wezwał, by Wenezuela stała się stanem.

Wenezuela 51. stanem USA? To nie pierwsze zakusy Trumpa

Tuż po operacji pojmania Nicolasa Maduro Trump oznajmił, że Stany Zjednoczone będą "rządzić" Wenezuelą do czasu jej transformacji. Jak dotąd w praktyce Stany Zjednoczone kontrolują eksport i sprzedaż wenezuelskiej ropy naftowej. Odnowiły też stosunki dyplomatyczne z Caracas.

Trump już wcześniej nawoływał też Kanadę do dołączenia do USA oraz w podobny sposób sugerował przyłączenie Grenlandii.

