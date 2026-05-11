Wniosek o wykluczenie senatora Lenza z szeregów Koalicji Obywatelskiej miał podjąć premier Donald Tusk.

Syn senatora KO przyjęty poza kolejką. Skandal w szpitalu

Na początku kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że syn senatora KO przeszedł zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim bez kolejki.

W artykule wskazano, że zabieg u członka rodziny polityka KO miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki. W udzielaniu pomocy medycznej mieli uczestniczyć - jak informuje WP - ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach.

Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski poinformował, że w placówce komisja wewnętrzna pod jego przewodnictwem prowadzi postępowanie wyjaśniające. Wewnętrzne śledztwo potwierdziło medialne doniesienia.

Kontrowersje wokół zabiegu dziecka senatora. Szpital ukarany

Swoją kontrolę w tej sprawie przeprowadził również Narodowy Fundusz Zdrowia. Urzędnicy potwierdzili nieprawidłowości i nałożyli na szpital karę finansową.

- Kontrola zakończyła się negatywną oceną placówki. Ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekazała w środę rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Barbara Nawrocka.

Szpital, w którym doszło do zabiegu, musi zapłacić 134 tys. zł. kary. Ma również 14 dni na odwołanie się od decyzji NFZ.

