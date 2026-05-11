Na południu Francji, w Nicei w strzelaninie zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne - podały lokalne władze. Do wydarzenia doszło w dzielnicy Moulins na zachodzie miasta.

Francja. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w Nicei

- Według wstępnych doniesień, mężczyzna na skuterze przejechał przez Place des Amaryllis o godzinie 15:30 i kilkakrotnie otworzył ogień. Odjechał skuterem i przesiadł się do auta, którym uciekł - przekazał prokurator Damien Martinelli. Jak dodał, ofiary mają od 23 do 57 lat.

- To wyjątkowo poważny akt. Uruchomiłem jednostkę wsparcia medyczno-psychologicznego i wzmocnimy personel, który został już wysłany w teren - powiedział prefekt departamentu Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux.

Jak dodał, dzielnica Moulins "od miesięcy jest przedmiotem dogłębnych działań służb państwowych i policji". - Zlikwidowaliśmy punkty handlu narkotykami, było ich 12. A dziś dwa są bardzo aktywne i wyraźnie widać, że zakłócamy ten handel - dodał.

Na miejsce przestępstwa przybył mer Nicei Eric Ciotti. Potępił incydent nazywając go "przerażającą strzelaniną".

Wszystkie szkoły w okolicy zostały zamknięte po strzelaninie. Teren został zabezpieczony przez służby. Jak przekazano, trwa poszukiwanie sprawcy.

