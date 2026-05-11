Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. Według informacji przekazanych przez służby, jest już opanowany, trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W niedzielę w akcję zaangażowanych było ponad 200 strażaków. W pożarze spłonęło kilkaset hektarów lasu.

Nienaruszone pożarem drzewo z kapliczką. Zdjęcie stało się viralem

W mediach społecznościowych jedno zdjęcie zwróciło szczególną uwagę internautów. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Podhorcach opublikowali fotografię z Puszczy Solskiej, na pierwszym planie z drzewem, którego nie zajął ogień. Na drzewie znajduje się kapliczka. Zdjęcie zostało zrobione przez funkcjonariuszy z OSP Majdan Górny.

Zdjęcie zostało opublikowane w sobotę, która była piątym dniem prowadzenia akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim. Reakcję pod fotografią zostawiło ponad 17 tys. internautów.

Rzecznik prasowy KP PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek zapewnił, że pożar się nie rozprzestrzenia, a sytuacja jest opanowana. Dodał, że strażacy wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze, gdzie potem są kierowani strażacy.

Lasy Państwowe poinformowały w niedzielę w mediach społecznościowych, że monitoring Puszczy Solskiej prowadzą też leśnicy, którzy także wykorzystują drony z termowizją, by identyfikować miejsca o najwyższej temperaturze, np. przy tlących się pniach. W gotowości pozostają samoloty gaśnicze - dromadery oraz śmigłowce.

Tragedia podczas akcji. Rozbił się samolot, zginął pilot

We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Okoliczności wypadku bada też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Samolotem dysponowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Jak informowały Lasy Państwowe, właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miał aktualny certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Loty – jak podano w komunikacie – wykonywane są od godziny 10.00 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

