W 2023 r. Nowa Lewica w okręgu wyborczym nr 32 uzyskała dwa mandaty. Do Sejmu dostali się: Łukasz Litewka (40,6 tys. głosów) oraz Włodzimierz Czarzasty (22,3 tys. głosów).

Prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. W tym przypadku to Rafał Adamczyk (5,9 tys. głosów).

Polityk, który był już posłem na Sejm IX kadencji (2019–2023), nie zamierza jednak przejmować mandatu po zmarłym koledze. Członek zarządu województwa śląskiego opublikował wpis na Facebooku, w którym wyjaśnia powody swojej decyzji.

"Moim priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy. (...) Tym samym dalej będę pracował dla dobra nas wszystkich jako członek zarządu woj. śląskiego" - oświadczył w poniedziałek Adamczyk.

Podkreślił, że w 2024 r. wyborcy obdarzyli go zaufaniem w wyborach samorządowych i jest to dla niego zobowiązanie. W wyborach do sejmiku woj. śląskiego otrzymał 13,7 tys. głosów.

Kolejna kandydatka do objęcia mandat po Litewce to Bożena Borowiec. Od 2024 r. pracuje jako zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej oraz m.in. dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w woj. śląskim. W 2023 r. otrzymała 4,9 tys. głosów.

Jeśli Borowiec nie zdecyduje się na objęcie mandatu to kolejnymi kandydatami są: Wiktoria Grelewicz (1,5 tys. głosów) - doradczyni Czarzastego, wicerzeczniczka Lewicy; Wojciech Nitwinko (1,4 tys. głosów) - członek Rady Miasta Sosnowiec.

36-letni poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez kierowcę samochodu Mitsubishi, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

57-letni kierowca samochodu usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć rowerzysty.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu 12 maja rozpozna zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka. Wyszedł on na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

