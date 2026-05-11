- Gdy słuchałem państwa przysięgi, to pomyślałem sobie, że właśnie tak wygląda powaga państwa polskiego i dwa pierwsze artykuły polskiej konstytucji, które stanowią o jej fundamencie. Polska jako dobro wspólne wszystkich obywateli i demokratyczne państwo prawa - mówił Karol Nawrocki.

Prezydent wręczył nominacje. "Tak się powołuje sędziów"

- Tak w Polsce powołuje się sędziów, przed Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów - dodał prezydent.

Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu 162 sędziom.

- Czułem się wzruszony, gdy państwo składali swoją przysięgę, bo zobaczyłem nie tylko to, co w dzisiejszej uroczystości tak bardzo ważne, a więc indywidualny, osobisty, zawodowy wymiar dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, ale zobaczyłem też co dla mnie najważniejsze jako Prezydenta RP. Konstytucja jako pewien fundament, jej art. 179 który mówi, jak powołuje się w Polsce sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i w końcu uroczysta przysięga w Pałacu Prezydenckim - zaznaczył.

"Wykracza ponad polityczne spory". Nawrocki o powadze urzędu sędziego

Podczas swojego wystąpienia prezydent zaznaczył, że sędziowie "nie są zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej".

- Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno: system ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli do konstytucji - podkreślił.

Prezydent odniósł się także do swoich słów wypowiedzianych 3 maja, że będzie stać na straży konstytucji "do samego końca jego lub jej".

- Chciałbym, żebyście mieli głębokie przekonanie i to też powiedziałem, że jako prezydent Polski będę służył jej i będę jej strażnikiem do samego końca mojego albo konstytucji z 1997 roku. Też o to państwa proszę, aby ten zasadniczy, akt konstytucja z roku 1997, była najważniejszym punktem odniesienia - zaapelował.

- Nie będzie ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje wyroki, i swoje decyzje. Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich - dodał.

