Film ma ponad siedem minut. To bezdźwiękowy zapis pochodu żałobnego 18 maja 1935 roku, kiedy pochowano marszałka Józefa Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej. Nagranie wykonał Tadeusza Rowieński, krakowski stomatolog i amatorski filmowiec.

"To jedyny taki film w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego. Materiał, który mógł trafić do prywatnej kolekcji, został odzyskany dla historii dzięki działaniom Archiwów Państwowych i prawu pierwokupu" - czytamy w komunikacie NAC.

Unikatowa taśma niedawno pojawiło się na rynku antykwarycznym jako oferta w Krakowskim Domu Aukcyjnym. NAC zidentyfikowało materiał i skorzystało z prawa pierwokupu na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Interia.pl Strona tytułowa dziennika "Dzień Dobry!" z informacją o śmierci marszałka

Na filmie widać tłumy żałobników w Krakowie, pochód i procesję żałobną, prezydenta Ignacego Mościckiego, generał Edwarda Śmigłego-Rydza i wdowę po marszałku - Aleksandrę Piłsudską.

Dotychczas pogrzeb marszałka był znany przede wszystkim z bogatej dokumentacji fotograficznej. Film nie ma swojego odpowiednika w archiwach. To pierwszy odnaleziony materiał tego typu.

Narodowe Archiwum Cyfrowe podkreśla, że udostępniona w przeddzień rocznicy śmierci marszałka wersja filmu ma charakter techniczny. W przyszłości film zostanie przygotowany w poprawionej jakości.

