Odnaleziono nagranie z pogrzebu Piłsudskiego. "Bezcenne świadectwo"

"Ojciec narodu nie żyje" - głosiły nagłówki w prasie 12 maja 1935 roku. Z okazji 91. rocznicy śmierci marszałka Narodowe Archiwum Cyfrowe publikuje po raz pierwszy odnaleziony niedawno film z uroczystości żałobnych. "To historia widziana oczami świadka, a nie obiektywem instytucji. Bez inscenizacji" - podkreśla NAC.

Fragment filmu przedstawiający uroczysty pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej, z widocznymi żałobnikami, trumną i orszakiem żałobnym.
Film ma ponad siedem minut. To bezdźwiękowy zapis pochodu żałobnego 18 maja 1935 roku, kiedy pochowano marszałka Józefa Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej. Nagranie wykonał Tadeusza Rowieński, krakowski stomatolog i amatorski filmowiec.

 

"To jedyny taki film w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego. Materiał, który mógł trafić do prywatnej kolekcji, został odzyskany dla historii dzięki działaniom Archiwów Państwowych i prawu pierwokupu" - czytamy w komunikacie NAC.

Unikatowa taśma niedawno pojawiło się na rynku antykwarycznym jako oferta w Krakowskim Domu Aukcyjnym. NAC zidentyfikowało materiał i skorzystało z prawa pierwokupu na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Strona tytułowa dziennika "Dzień Dobry!" z informacją o śmierci marszałka

 

Na filmie widać tłumy żałobników w Krakowie, pochód i procesję żałobną, prezydenta Ignacego Mościckiego, generał Edwarda Śmigłego-Rydza i wdowę po marszałku - Aleksandrę Piłsudską.

 

 

 

 

Dotychczas pogrzeb marszałka był znany przede wszystkim z bogatej dokumentacji fotograficznej. Film nie ma swojego odpowiednika w archiwach. To pierwszy odnaleziony materiał tego typu.

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe podkreśla, że udostępniona w przeddzień rocznicy śmierci marszałka wersja filmu ma charakter techniczny. W przyszłości film zostanie przygotowany w poprawionej jakości.

 

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 