Pasażerowie statku MV Hondius zaczęli w niedzielę wracać do domu samolotami wojskowymi i rządowymi swoim państw. Test na hantawirusa dał wynik pozytywny u jednego z Amerykanów - opisuje agencja Associated Press.

Przedstawiciele amerykańskiej służby zdrowia poinformowali, że pozytywny wynik testu ma jeden z 17 obywateli USA ewakuowanych ze statku. Nie wykazuje on żadnych objawów.

Z kolei u jednego z ewakuowanych Francuzów wykryto objawy choroby, o czym poinformował premier Francji Sebastien Lecornu. Był ewakuowany z czterema innymi Francuzami, wszystko zostali objęci ścisłą izolacją i będą poddani testom.

Hantawirus. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja

Statek MV Hondius dodarł w niedzielę do Teneryfy. Wcześniej hiszpański resort zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia twierdzili, że żadna ze 140 osób na pokładzie nie wykazuje objawów zakażenia.

Operacja ewakuacji pasażerów statku potrwa do poniedziałku i dotyczy obywateli 20 państw. Amerykanie trafią do centrum medycznego w Nebrasce, gdzie funkcjonuje finansowany ze środków federalnych ośrodek kwarantanny. Hiszpańscy pasażerowie statku trafili do szpitala wojskowego. Na pokładzie był też Japończyk, którego ewakuowano samolotem wyczarterowanym przez Wielką Brytanią i pozostanie pod obserwacją przez 45 dni.

Od początku epidemii hantawirusa na statku zmarły trzy osoby. Wśród tych, którzy statek opuścili wcześniej, jest pięć zakażonych osób. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja jednak, że ryzyko rozprzestrzenia się wirusa jest niewielkie.

jk / polsatnews.pl