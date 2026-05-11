W niedzielny poranek (polskiego czasu - red.) strażacy z miasta Delta (na zachodnim brzegu Kanady) zostali wezwani do wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego marki BMW.

Poważny wypadek w Kanadzie. Strażacy ściągali motocykl z sygnalizacji świetlnej

W wyniku zdarzenia jednoślad zawisł na sygnalizacji świetlnej nad skrzyżowaniem. "Nasze ekipy pracowały przez cały czas trwania zdarzenia, pomagając w opiece nad poszkodowanymi, zapewnieniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, a później w bezpiecznym usunięciu motocykla" - przekazała w oświadczeniu straż z Delty.

Strażacy z Delta interweniowali w związku z poważnym wypadkiem drogowym z udziałem motocykla

"Dzisiejszy dzień jest również ważnym przypomnieniem, aby zwolnić, zachować czujność i zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa na drodze - niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód, motocykl, rower, czy poruszasz się pieszo w naszej społeczności. Chwila ostrożności może mieć ogromne znaczenie" - napisano w oświadczeniu.

jkn / polsatnews.pl