Nietypowy wypadek w Kanadzie. Motocykl zawisł nad skrzyżowaniem

Motocykl zawisł nad jednym ze skrzyżowań w Delcie w Kanadzie - przekazała miejscowa straż pożarna. Strażacy pomagali poszkodowanym i usunęli jednoślad. Funkcjonariusze zaapelowali również o zachowanie ostrożności na drodze.

Rozbity samochód na skrzyżowaniu z otwartymi drzwiami i pachołkami drogowymi.
facebook.com/ Delta Firefighters IAFF Local 1763
Strażacy Delta interweniowali w związku z wypadkiem drogowym z udziałem motocykla

W niedzielny poranek (polskiego czasu - red.) strażacy z miasta Delta (na zachodnim brzegu Kanady) zostali wezwani do wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego marki BMW.

W wyniku zdarzenia jednoślad zawisł na sygnalizacji świetlnej nad skrzyżowaniem. "Nasze ekipy pracowały przez cały czas trwania zdarzenia, pomagając w opiece nad poszkodowanymi, zapewnieniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, a później w bezpiecznym usunięciu motocykla" - przekazała w oświadczeniu straż z Delty.

facebook.com/ Delta Firefighters IAFF Local 1763
"Dzisiejszy dzień jest również ważnym przypomnieniem, aby zwolnić, zachować czujność i zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa na drodze - niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód, motocykl, rower, czy poruszasz się pieszo w naszej społeczności. Chwila ostrożności może mieć ogromne znaczenie" - napisano w oświadczeniu.

 

jkn / polsatnews.pl
