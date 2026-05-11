Nietypowa akcja strażaków. Wyciągali mężczyznę... z grobu

Polska

W Poroninie strażacy OSP ratowali mężczyznę, który wpadł do grobowca po załamaniu płyty. Został ewakuowany drabiną, otrzymał pierwszą pomoc i trafił do szpitala. Uszkodzony grób zabezpieczono.

Straż pożarna w Poroninie przy grobowcu, gdzie doszło do wypadku.
OSP w Poroninie
Strażacy OSP Poronin pomogli w akcji na cmentarzu

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. O godz. 15:50 do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie (woj. małopolskie) przybiegła kobieta z prośbą o pomoc. Chwilę później strażacy byli już w drodze na cmentarz.

Poronin. Strażacy wyciągnęli mężczyznę z grobowca

Na miejscu okazało się, że pod jednym z mężczyzn załamała się betonowa płyta na grobowcu i ten wpadł do środka. Druhowie przy pomocy drabiny ewakuowali go z wnętrza grobu.

 

ZOBACZ: Strażacy pokazali zdjęcie po pożarze Puszczy Solskiej. "Nienaruszone"

 

Następnie poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy, po czym przekazano go przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego (ZRM), który przewiózł go na dalsze badania.

 

Do akcji skierowano również patrol policji. Po zakończeniu działań uszkodzony grobowiec został zabezpieczony.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Nowi ministrowie z klubu Centrum? Mirosław Suchoń o szczegółach
jkn / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CIEKAWOSTKICMENTARZGRÓBGROBOWIECMĘŻCZYZNAPŁYTA BETONOWAPOLSKAPOMOCPORONINSTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 