Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. O godz. 15:50 do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie (woj. małopolskie) przybiegła kobieta z prośbą o pomoc. Chwilę później strażacy byli już w drodze na cmentarz.

Poronin. Strażacy wyciągnęli mężczyznę z grobowca

Na miejscu okazało się, że pod jednym z mężczyzn załamała się betonowa płyta na grobowcu i ten wpadł do środka. Druhowie przy pomocy drabiny ewakuowali go z wnętrza grobu.

ZOBACZ: Strażacy pokazali zdjęcie po pożarze Puszczy Solskiej. "Nienaruszone"

Następnie poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy, po czym przekazano go przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego (ZRM), który przewiózł go na dalsze badania.

Do akcji skierowano również patrol policji. Po zakończeniu działań uszkodzony grobowiec został zabezpieczony.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Nowi ministrowie z klubu Centrum? Mirosław Suchoń o szczegółach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl