Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Burze przejdą nad Polską, IMGW ostrzega. "Pogoda dynamiczna"

Zaczną one obowiązywać o godz. 14 w poniedziałek i potrwają do godz. 1 w nocy we wtorek, 12 maja.

"Dziś pogoda dynamiczna. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze z opadem 10-20 mm, porywami wiatru do 80 km/h i miejscami z gradem" - informuje IMGW.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Burzom nie będzie towarzyszył drastyczny spadek temperatury - na północnym zachodzie termometry wskażą do 18 st. C, znacznie cieplej (do 24 st. C) będzie na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich - od 15 do 18 st. C.

Wiatr w większości umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, a pod koniec dnia do 65 km/h na północnym zachodzie. W czasie opadów możliwe porywy wiatru do 80 km/h w Karpatach, a w Sudetach do 70 km/h.

Zmiana pogody - we wtorek w górach spadnie śnieg

Polska znajduje się w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Niemiec przez północno-zachodnią Polskę w rejon środkowego wybrzeża.

W nocy z poniedziałku na wtorek również miejscami wystąpią burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Na południu kraju po północy nasuwające się stopniowo od południa jednostajne, głównie umiarkowane opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15-20 mm, natomiast na południu lokalnie do 30 mm.

Jak przekazał IMGW, nad ranem wysoko w górach opady przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. We wtorek w Tatrach nastąpi przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura wyniesie od 4 st. C na północnym zachodzie, przez około 8 w centrum, do 13 st. C na południowym wschodzie. Na wybrzeżu wystąpi dość silny wiatr, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, na wschodzie początkowo do 70 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

