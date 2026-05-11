Z obwieszczenia ministra energii wynika, że we wtorek ceny na stacjach benzynowych będą niższe niż przez ostatnie trzy dni. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 6,93 zł.

Dla porównania maksymalne ceny obowiązujące od niedzieli do poniedziałku kształtowały się następująco: 6,35 zł za litr benzyny 95; 6,85 zł za litr benzyny 98 oraz 7,03 zł za litr oleju napędowego.

Maksymalne ceny paliw. Jak długo obowiązują?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak są ustalane maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

