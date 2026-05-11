"Wrak samolotu odnaleziono około 9:15 rano. Niestety, nikt nie przeżył" - powiedział Willem de Wet, prezes Desert Air, ujawniając, że samolot zaginął w niedzielę. Potwierdził, że wszystkie cztery ofiary katastrofy pochodziły z Niemiec.

"Składamy najgłębsze i najszczersze kondolencje rodzinom, przyjaciołom i bliskim osób, które straciły życie w tym tragicznym wypadku" - przekazał, dodając, że najbliżsi krewni ofiar zostali o tym powiadomieni.

Tragedia w Namibii. Katastrofa samolotu, 4 turystów nie żyje

Desert Air poinformował, że samolot Cessna 210 rozbił się po starcie z prywatnego pasa startowego w pobliżu międzynarodowego lotniska Hosea Kutako i zmierzał do prywatnego ośrodka wypoczynkowego w Sossusvlei, znanego z imponujących wydm piaskowych.

Firma poinformowała, że ​​trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Pustynia Sossusvlei, popularny cel turystyczny w byłej niemieckiej kolonii, to miejsce, gdzie znajduje się biała, solna i gliniana pustynia. Martwe drzewa w tej części pustyni Namib wyglądają, jakby zastygły w czasie.

Zdjęcie tego miejsca zdobi niemal każdy przewodnik po Namibii. Ministerstwo Turystyki Namibii szacuje, że w 2024 roku kraj odwiedziło około 110 000 turystów z Niemiec, co stanowi największą grupę odwiedzających obcokrajowców tuż po turystach z południowej Afryki.

