Kolejne weto prezydenta. Chodzi o likwidację CBA

"Prezydent zdecydował o zawetowaniu ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne, wskazując, iż w wyniku likwidacji instytucji, powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa" - poinformowano w komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 11, 2026

Według głowy państwa "ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Szybkie odbudowanie wiedzy operacyjnej, sukcesywnie tworzonej od 2006 roku, nie jest możliwe".

Nowe weta prezydenta. "Sprzeciw wobec osłabiania państwa przez rząd"

W komunikacie podkreślono, że prezydenckie weto "jest wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania państwa przez rząd". "To także kwestia odpowiedzialności oraz budowania zaufania obywateli do państwa, jego instytucji oraz procedur" - czytamy.

Drugie z prezydenckich wet tyczy się nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. "Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się rozwiązaniom, które pod pretekstem deregulacji prowadzą do drastycznego ograniczenia kontroli państwowej nad obrotem polską ziemią rolną" - przekazano w komunikacie.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "proponowane rozwiązania są szczególnie niebezpieczne dla mniejszych gospodarstw rolnych, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji mogłyby zostać wypchnięte z rynku. Prezydent wetuje ustawę, aby chronić interes polskich rolników i uniemożliwić masowy wykup polskiej ziemi".

Komunikat Kancelarii Prezydenta. Nawrocki podpisał dziewięć ustaw

Z kolei dziewięć ustaw zostało przez prezydenta Nawrockiego podpisanych. Chodzi o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, której "przepisy mają pomóc w odbudowie infrastruktury ochronnej i poprawie koordynacji działań państwa". Nawrocki podpisał także nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ustawę o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami, ustawę o europejskim punkcie dostępu do danych finansowych, ustawę o zwalczaniu korupcji zagranicznej.

Uznanie prezydenta zyskała także ustawa dotycząca finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która "wprowadza rozwiązania precyzujące sposób finansowania kluczowej uczelni medycznej kształcącej lekarzy wojskowych".

Nawrocki podpisał także ustawę o deregulacji audytu i rachunkowości, ustawę o pożyczkach ARP dla górnictwa i strategicznych przedsiębiorstw, a także nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która "zakłada zmiany w zarządzaniu długiem i audycie środków unijnych, rozszerzenie klauzuli obronnej oraz zmiany w audycie wewnętrznym".

